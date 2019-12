Incidente a Salerno sul lungomare Marconi | giornalista morta a 33 anni

Leggi la notizia su ilmattino

(Di sabato 28 dicembre 2019) ÈMarta Naddei, giornalista divittima di unstradale nella notte a bordo del suo scooter. Aveva 33. L'è avvenuto sula...

ildesk : Firma di “Cronache del Salernitano”, molto nota in città, la 34enne è spirata in ospedale, dove era ricoverata dall… - cronachecampane : Sconforto a Salerno: muore in un incidente stradale la giovane giornalista Marta Naddei - sevensalerno : Salerno, tragico incidente, muore la giornalista Marta Naddei -