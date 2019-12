Conte:non ho velleità di un mio partito

petergomezblog : Fioramonti, le dimissioni del ministro dell’Istruzione. A settembre aveva detto che per far sopravvivere la scuola… - matteosalvinimi : ??Se per tenermi la poltrona io dovessi dire che Conte e Di Maio sono dei SEQUESTRATORI di persona, delinquenti che… - CarloCalenda : Facciamo una cosa @andreamartella. Ci fate un bel regalo di Natale e vi ricordate per qualche giorno che vi chiamat… -

Nella conferenza di fine anno, il premieresorta i parlamentari della maggioranza a restare nei ripsettivi partiti.Nuovi gruppi "non contribuiscono alla stabilità del governo" e "non ho necessità di avere un gruppo di riferimento.Faccio il presidente del Consiglio". "Non hodi avere uno un gruppo".Alla domanda su unter:"Per carità, andiamo avanti". Le elezioni Regionali del 2020 "non saranno un referendum sul governo", sottolinea.E assicura che "la rimodulazione dell'Iva non è all'ordine del(Di sabato 28 dicembre 2019)