Con l' arrivo di Azzolina e Manfredi | il governo Conte è sempre più ' sudista'

(Di sabato 28 dicembre 2019) Ha un'improntapiù meridionale ilII. Se prima dell'addio di Lorenzo Fioramonti c'era già una leggera predominanza di ministri originari del Sud, la separazione del ministero dell'Istruzione in due dicasteri (per la Scuola da una parte e per l'Università e la ricerca dall'altra) con la nomina di Luciae Gaetanofinisce per acuirla. Oltre al premier pugliese, sono nati nel sud 12 ministri su 22. I campani sono 5: Luigi Di Maio, Sergio Costa, Enzo Amendola e Vincenzo Spadafora e, ora,, originario di Ottaviano, nel Napoletano. I siciliani sono 4: Alfonso Bonafede, Giuseppe Provenzano, Nunzia Catalfo e ora la siracusana. I pugliesi 2: Francesco Boccia e Teresa Bellanova. I lucani 2: Roberto Speranza e Luciana Lamorgese. I ministri del nord sono 8: i due ...

