Capodanno a Pozzuoli | la città è pronta a festeggiare | ecco gli artisti

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 28 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Ladiperl’ultimo giorno del 2019 in piazza della Repubblica. Grazie al concerto di, che vedrà numerosi ospiti della scena musicale italiana. I protagonisti della serata saranno così Edoardo Bennato e Rocco Hunt insieme al cantautore napoletano e al rapper molto salernitano, salirà sul palco anche la cabarettista Rosalia Porcaro. La festa inizierà già alle ore 23 con la musica di un dj e la conduzione di Mino Monelli in attesa del brindisi di mezzanotte e dell’arrivo dei tre. Per l’occasione l’amministrazione comunale ha predisposto, oltre all’apertura con orario continuato dei consueti parcheggi, l’attivazione dell’ampia area di sosta del Complesso Olivetti con un servizio di sei navette che collegheranno il parcheggio con il centro storico (altezza ...

quicampiflegrei : Pozzuoli, per il Capodanno in piazza Edoardo Bennato, Rocco Hunt e Rosalia Porcaro. - zazoomblog : Pozzuoli: un Capodanno in musica con Edoardo Bennato e Rocco Hunt - #Pozzuoli: #Capodanno #musica #Edoardo -