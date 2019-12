Alessandro Siani a La Porta dei Sogni 2019 | chi è | carriera e biografia

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di sabato 28 dicembre 2019)a Ladi: chi è,Questa sera, 28 dicembre, andrà in onda la seconda puntata di Ladeia partire dalle 21:25 su Rai 1. Tra gli ospiti speciali del grande show televisivo condotto dalla bella Mara Venier ci sarà l’attore comico. Con lui anche Raoul Bova, Flavio Insinna ed Enrico Brignano. LEGGI ANCHE: In Arte – Gianna: ospiti e anticipazioni di stasera 28 dicembree vita privata, all’anagrafeEsposito, nasce a Napoli il 17 settembre 1975 e dedica il suo cognome d’arte a Giancarlo, giornalista assassinato dalla camorra nel 1986, a soli 26 anni. Studia da odontotecnico ed è un grande appassionato di letteratura italiana. Dopo la maturità si iscrive a Scienze politiche dell’Orientale di Napoli, ma ...

RetwInter : RT @Gianlu_Sir: “.. Ormai ci sono pochissimi comici in giro, a me per esempio fanno morire dal ridere Pucci & Alessandro Siani” “Il conto… - Gianlu_Sir : “.. Ormai ci sono pochissimi comici in giro, a me per esempio fanno morire dal ridere Pucci & Alessandro Siani” “Il conto grazie.” - MontiFrancy82 : Nuovo appuntamento con #LaPortaDeiSogni alle 21.25 su Rai 1. Ospiti #RaoulBova #AlessandroSiani @insinnaflavio… -