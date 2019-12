Stupro filmato e diffuso sui social: orrore per due presunti violentatori (Di venerdì 27 dicembre 2019) Un atroce caso di presunta violenza sta scuotendo la Francia. Due ragazzi di 16 anni sono infatti accusati di aver stuprato una ragazzina di minore età e di aver filmato e diffuso la violenza sui social. I fatti, che sono stati totalmente negati dai due giovani fermati, hanno scosso la società per l’atrocità delle immagini diffuse online. Fermata e minacciata sulle scale Il fatto sarebbe avvenuto nella regione dell’Essonne, a Morsang-sur-Orge. La ragazza sarebbe stata avvicinata in un palazzo, all’interno del vano scale, da due 16enni che avrebbero cominciato a minacciarla verbalmente per costringerla a seguirli. Uno dei due si vede nel video dire “C’è una squadra che sta per arrivare…noi siamo quelli buoni, ci muori”. Dopodiché nel video si vedono 90 secondo di immagini atroci di una presunta violenza piuttosto cruenta. Dopo la diffusione del video su Twitter e Snapchat, ... Leggi la notizia su thesocialpost

