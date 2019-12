Saldi invernali | si parte il 4 gennaio Ma ci sono eccezioni

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Gabriele Laganà In Valle d'Aosta, Basilicata e Sicilia ipartiranno già il 2 di. Confcommercio ricorda ai consumatori che esistono diverse precauzioni per fare shopping senza incorrere in problemi Il tempo corre via veloce. Se solo due giorni fa si scartavano i regali di Natale ora l’attenzione dei consumatori è tutta per iche scatteranno in tutta Italia qualche giorno prima dell'Epifania. Un modo per risparmiare e acquistare qualche buon vestito di cui si ha bisogno o più semplicemente per appagare il desiderio di togliersi un innocente sfizio. Regione per regione, è già stato stabilito il calendario delle vendite scontate che, nella maggiordei casi, partiranno il 4e si prolungheranno fino a marzo. Cidelle variazioni vista la flessibilità concessa in materia: ad esempio in Valle d'Aosta, Basilicata e Sicilia i...

leggoit : Saldi invernali 2020 inizio: le date del via in tutte le regioni. Si parte subito in Sicilia e Basilicata, poi in t… - zazoomnews : Calendario saldi invernali 2020: si parte il 2 gennaio le date regione per regione - #Calendario #saldi #invernali… - zazoomblog : Calendario saldi invernali 2020: si parte il 2 gennaio le date regione per regione - #Calendario #saldi #invernali… -