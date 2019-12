Roma | incendio sul Gra | bus in fiamme | l’autista è salvo

Leggi la notizia su roma.fanpage

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Un bus ha preso fuoco all'alba sul Grande Raccordo Anulare di, tra la Pisana e via della Maglianella. L'autista si è salvato dall', per il quale è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, scendendo velocemente dal mezzo. Non risultano feriti, né particolari disagi alla circolazione.

