Previsioni Meteo Lombardia | tempo stabile e temperature in lieve calo in pianura

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 27 dicembre 2019) “Da sabato progressiva espansione di un promontorio anticiclonico sull’Europa occidentale: incon venti deboli einin, in aumento in montagna. Possibile foschia o nebbia a banchi sulla bassa“: queste ledi Arpa. Oggi fino al mattino da poco nuvoloso a nuvoloso, poi più sereno con residui addensamenti sui rilievi Alpini. Precipitazioni: deboli o molto deboli sui rilievi settentrionali di confine, possibili fino al primo pomeriggio. Neve oltre 1500 metri.: minime senza variazioni rilevanti, massime in. Inminime tra -2 e 2 °C, massime tra 7 e 10 °C. Zero termico: attorno a 1700-1900 metri. Venti: indeboli di direzione variabile, in montagna da deboli a moderati settentrionali; al pomeriggio da ovest in, in rinforzo fino a ...

