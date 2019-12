Orrore in Libia | “Ho visto una donna partorire e una guardia gettare il neonato in pasto

Leggi la notizia su fanpage

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Ungettato inad un cane. È l’ultima, orribile testimonianza sui campi di detenzione per migranti in. A raccontarlo sono due sopravvissuti ad un naufragio nel Mediterraneo e salvati dall'Ong tedesca Sea-Eye a fine novembre. Nella notte, al largo della, la nave Alan Kurdi ha soccorso 32 persone, tra cui 10 minori, e sta facendo rotto verso Lampedusa.

sinigagl : RT @EulaliaGrillo: @AleGuerani Lo ha raccontato @civati in #VoiSapete, oltre 2 anni fa. Poi sono seguiti filmati, testimonianze, inchieste:… - CorrPetrocelli : RT @EulaliaGrillo: @AleGuerani Lo ha raccontato @civati in #VoiSapete, oltre 2 anni fa. Poi sono seguiti filmati, testimonianze, inchieste:… - vilmaparenti : RT @EulaliaGrillo: @AleGuerani Lo ha raccontato @civati in #VoiSapete, oltre 2 anni fa. Poi sono seguiti filmati, testimonianze, inchieste:… -