La rivincita di Antonella Clerici: sarà a Sanremo 2020 e torna con Ti Lascio una canzone (Di venerdì 27 dicembre 2019) Una vera e propria rinascita per Antonella Clerici che, come aveva anticipato nel corso di una intervista a Fanpage.it, tornerà a fare "Ti Lascio una canzone": "Posso dire che dopo Pasqua tornerò con una versione nuova di "Ti Lascio una canzone". Punto tutto sulle voci pulite dei bambini". E sarà anche al Festival di Sanremo 2020: "Andrò a trovare Amadeus, anche solo per una puntata". Leggi la notizia su tv.fanpage

