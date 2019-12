Gylt - recensione

Leggi la notizia su eurogamer

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Google Stadia, l'avveniristico sistema di streaming videoludico dell'azienda di Mountain View, è giunto sul mercato spaccando letteralmente in due critica e pubblico. Da una parte troviamo utenti entusiasti delle prospettive offerte da Stadia, come la possibilità di giocare sempre ai giochi del momento senza dover acquistare hardware costosissimo, oppure di poter sempre accedere al proprio parco titoli ovunque ci sia una connessione ad internet. D'altra parte, però, le molteplici (e vistose) mancanze che ne hanno caratterizzato il lancio, l'assenza di moltissime delle feature annunciate in fase di annuncio e uno store digitale povero di contenuti, hanno smorzato parecchio l'entusiasmo dei giocatori che hanno preferito attendere gli sviluppi di questa promettente tecnologia, prima di prenderla davvero in considerazione. Per spingere Stadia, per portare questa nuova piattaforma di Google ...

