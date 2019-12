Flavio Briatore | fine della storia con Benedetta Bosi | lasciata con un messaggio

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Secondo un’esclusiva del settimanale Chi,ha deciso di interrompere la sua relazione con la giovane, di cui tanto si erano occupati i gossip nei mesi scorsi. Per il tabloid, la rottura sarebbe avvenuta tramite un semplice sms. La relazione tanto chiacchierata L’indiscrezione, riportata dal settimanale di Alfonso Signorini, si concentra sul rapporto tra. I due erano stati visti insieme in un resort in Kenya nei mesi scorsi, maaveva smentito qualsiasi relazione. Si era anzi detto single e aveva specificato come la giovane fosse solo un’amica. Non così categorica era stata invece la giovane 20enne, che aveva ribattuto alle voci con un “L’intelligenza non invecchia mai“. Molto dura invece era stata Elisabetta Gregoracci, l’ex moglie che aveva criticato aspramente la differenza di età tra i 2, ben 49 anni. ...

