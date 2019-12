Crosetti | “Mandzukic eroe mitologico | lascia la Juve e ignora Agnelli | Paratici e Nedved»

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Mandzukiclantus, va in Qatar a guadagnare 10 milioni di euro in 18 mesi, e saluta con una lettera che è un atto d’accusa ad. Non li menziona. Lo fa notare Mauriziosu Repubblica. L’amatissimo Marione (dai tifosi) se ne va in Qatar a guadagnare 10 milioni di euro in 18 mesi, e nel commiato scrive una lunghissima lettera sul web dove ringrazia “Mr Allegri e Mr Marotta per avermi voluto a Torino”, e poi tifosi e compagni ma nemmeno una parola per. Volano stracci alla fine di una grande, magnifica storia. Peccato.ricorda la percentuale record di Mandzukic. Il miglior ritratto del Marionentino è in due cifre: 41, cioè le partite con almeno un suo gol e 39, cioè le vittorie ottenute in quelle partite. La percentuale è del 95,1 per cento e va oltre il talismano, qui siamo dalle parti ...

