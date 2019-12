Conto corrente prosciugato dal coniuge e separazione Cosa dice la legge

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di venerdì 27 dicembre 2019)dallaIn caso dinon è raro che unprosciughi ilall’insaputa dell’altro secondo quanto emerge da alcune stime. Naturalmente lapunisce tal genere di comportamento.dall’ex: le ultime stime Da una recente indagine condotta da Facile.it (1.015 interviste realizzate via Web nel corso del mese di novembre 2019) è emerso come circa il 17% dei divorziati e separati italiani abbia visto l’altro (ex)tenersi quanto depositato sulcointestato della coppia; è andata ancora peggio al 9,2% di questi ultimi che ha trovato ilprima che ladiventasse effettiva. In generale, stando sempre allo stesso dossier, il 65% dei divorziati e dei separati italiani è comunque dovuto entrare in disputa con ...

IMoresi : RT @AdryWebber: Ca 1 mese fa ho chiuso il c/c e vi ho informato sulle alternative,io uso una di quelle segnalate nell'articolo Da leggere,… - Rosy46044624 : RT @AdryWebber: Ca 1 mese fa ho chiuso il c/c e vi ho informato sulle alternative,io uso una di quelle segnalate nell'articolo Da leggere,… - 000Salvatore : RT @AdryWebber: Ca 1 mese fa ho chiuso il c/c e vi ho informato sulle alternative,io uso una di quelle segnalate nell'articolo Da leggere,… -