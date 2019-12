Brexit | una faccenda partita male fin dall’inizio E che ha ridotto l’Europa a uno

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Se qualcuno sperava che il voto sullaavrebbe messo sul giusto binario la ripresa economica in Europa, sistemando nel contempo anche le “intemperanze” politiche dei cosiddetti sovranisti (e loro mentori mediatici), potrebbe molto presto risvegliarsi proprio al centro di un incubo dal quale sarebbe praticamente impossibile risvegliarsi serenamente. Tutta questa, a mio parere, èfin, col referendum sull’uscita della Gran Bretagna dall’accordo europeo, voluto dal premier David Cameron per un suo calcolo sbagliato su chi avrebbe vinto quel quesito referendario, che venne rivolto però ad un popolo già stremato dalla lunga stagione dell’austerity, scaricata anche laggiù sul ceto medio basso della popolazione, il quale si è poi naturalmente vendicato alla prima occasione di voto in cui ha potuto esprimere tutto il suo malcontento. Un voto di protesta ...

Frankf1842 : RT @ilfattoblog: BREXIT 'Tutto questo finirà col dare non uno ma due assi (nella manica) in più a Trump, bravissimo in questo tipo di strat… - LidiaGay : RT @ilfattoblog: BREXIT 'Tutto questo finirà col dare non uno ma due assi (nella manica) in più a Trump, bravissimo in questo tipo di strat… - trateyelmare : RT @ilfattoblog: BREXIT 'Tutto questo finirà col dare non uno ma due assi (nella manica) in più a Trump, bravissimo in questo tipo di strat… -