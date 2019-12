Xylella | Coldiretti Lecce | “Rigogliosi innesti su un’ulivo millenario”

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Sono ”vivi, vegeti e rigogliosi” glisull’ulivo millenario di Piazza Sant’Oronzo a, effettuati l’8 marzo scorso, dove gli”sono ben evidenti tra i ricacci della pianta madre e alcuni superano già l’altezza di 1 metro”. A darne notizia èche parla di ”segno di speranza per l’evoluzione deglisull’ulivo di Piazza Sant’Oronzo, affetto dae sintomatico”. ”Gli unici problemi di attecchimento – ricorda il presidente di, Gianni Cantele – si sono verificati in alto e sul lato destro della pianta, come previsto e anticipato lo stesso giorno dell’innesto, in quanto la branca risultava seriamente compromessa da. Lo storico ulivo di almeno 1000 anni che campeggia su Piazza Sant’Oronzo a, risultato ...

