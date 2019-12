Uomini e Donne Over | Gemma Galgani è Innamorata di Juan Luis? Le Parole su Giorgio

Leggi la notizia su uominiedonnenews

(Di giovedì 26 dicembre 2019), Tronoparla die confessa di aver provato qualcosa di speciale verso di lui. E torna a parlare diManetti…si trova ada molti anni ma non è mai riuscita a trovare l’anima gemella. Eppure la dama torinese ha preso la sua esperienza molto seriamente, tanto da essersidiverse volte. La sua storia d’amore più celebre è stata quella condetto George, ma sembra chestia per riscoprire la passione., Tronodichiara chenon è il nuovo! In un’intervista rilasciata a “Magazine”, lasi è veramente confessata parlando dell’amore ma anche del dolore. La donna ha raccontato di aver sempre avuto una sensibilità innata, la stessa che la porta spesso a piangere in studio per questioni che ...

vladiluxuria : Gli auguri ve li mando dalla mia città, Foggia, insieme alle famiglie che da troppi anni vivono nei container di vi… - matteosalvinimi : Noi siamo dalla sua parte, e abbracciamo le donne e gli uomini in divisa che rischiano la vita per difendere gli it… - LaStampa : Donne odiate dagli uomini. Quest’anno 80 esecuzioni con nome e cognome. -