Papa,Santo Stefano primo martire Chiesa

"La festa del protoci chiama a ricordare tutti i martiri di ieri e di oggi, e anche oggi ce ne sono tanti...a sentirci in comunione con loro,e a chiedere a loro la grazia di vivere e morire con il nome di Gesù nel cuore e sulle labbra". Così all'AngelusFrancesco ricordando ai fedeli in piazza San Pietro, la figura didella. Ilha detto al termine dell'Angelus di pregare per le vittime del tifone nelle Filippine e per le loro famiglie.(Di giovedì 26 dicembre 2019)