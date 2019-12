Marcolini | “Meritavamo il pari | messo in difficoltà un grande Benevento”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiVerona – Michele, tecnico del Chievo, ha commentato in sala stampa la sfida di campionato disputata al “Benetegodi” contro il Benevento. Il tecnico della compagine clivense ha affrontato vari temi nel post partita. Risultato – “Dispiace molto non essere riusciti a portare via punti in questa partita, penso che avremo meritato quanto meno il pareggio. Credo che questa sia stata una di quelle partite in cui il Benevento abbia sofferto di più fino ad ora. Abbiamo meritato di andare in vantaggio ma poi non siamo riusciti a recuperare la partita. Dispiace aver preso due gol evitabili”. Errori – “Forse abbiamo reso troppo facile il compito di farci gol al Benevento. Dobbiamo. però, dare merito alla qualità di una squadra che sta dimostrando di non avere rivali e sta avendo una continuità di risultati ...

