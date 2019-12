LIVE Volley | Superlega 2020 in DIRETTA | bene Verona e Civitanova | Modena e Perugia in

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 26 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPIACENZA-4-9: falloso in questa fase Kooy.-LATINA 6-4: Patry incontenibile in attacco questa sera. PADOVA-4-7: i “Canarini” provano a scappare via. SORA-7-4: sparacchia fuori Boyer da seconda linea.-LATINA 3-1: la Sir non ci sta e parte forte nel secondo parziale. PIACENZA-2-3: Diamantini fa la voce grossa a muro. PADOVA-0-2: mani-out anche per Bednorz, arriva il break. SORA-2-1: mani-out di Grodzanov, il migliore della formazione laziale.-LATINA 24-26: diagonale vincente di Patry da seconda linea, Latina vola in vantaggio. PADOVA-23-25: arriva la prima sorpresa di giornata. SORA-20-25: primo parziale in saccoccia pure per. PIACENZA-20-25: primo set convincente per i ragazzi di De Giorgi.-LATINA 21-22: Peslac ...

thevolleynews : Allianz Milano-Vero Volley Monza LIVE - - OA_Sport : LIVE Volley, Superlega 2020 in DIRETTA: risultati 26 dicembre, spiccano Padova-Modena e Piacenza-Civitanova - TMSmodena : RT @modenavolley: Natale con i tuoi, Santo Stefano con noi: oggi è #GameDay ???? ?? Padova ?? 18.00 ??? Kioene Arena ?? Sportube ?? Uno Volley ??… -