LIVE Sci alpino | Prova Discesa Bormio 2019 in DIRETTA | Dominik Paris studia le linee

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 26 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI velocisti del circo bianco tornano in pista oggi per le prove dellalibera di. Grande attesa per quello che potrà fare. L’azzurro si prepara ad una due giorni fondamentale per la sua stagione e per le sue ambizioni di conquistare la Coppa del Mondo di. Sulla fantastica Stelvio il 30enne nativo di Merano ha già vinto per tre volte proprio inlibera. Il primo trionfo è datato 2012 con l’altoatesino che condivise il primo gradino del podio con l’austriaco Hannes Reichelt. Nel 2017vinse davanti ai norvegesi Svindal e Jansrud, mentre lo scorso anno ci fu addirittura una doppietta azzurra con Christof Innerhofer. Purtroppo quest’ultimo ha dovuto rinunciare alle due discese in programma venerdì e sabato, a causa del grave infortunio patito nello scorso marzo. Sulla loro strada gli ...

azzurro_di_sci : RT @raceskimagazine: In Alta Badia ancora grande Norvegia: vittoria di Windingstad - azzurro_di_sci : RT @raceskimagazine: Problemi all’adduttore per Pinturault. Bormio a rischio – LIVE - infoitsport : LIVE Slalom gigante Alta Badia 2019, diretta e classifica in tempo reale sci alpino maschile: 1ª manche ore 10.00… -