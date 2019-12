La coltivazione domestica di cannabis in minime quantità non è un reato E lo dice la

Leggi la notizia su open.online

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Con una sentenza del 19mbre la Corte di Cassazione ha deliberato che coltivare lainin casa e per uso personale non costruirà più. «Non costituiscono– si legge nella sentenza – le attività dididimensioni svolte in forma. Attività diche per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante ed il modesto quantitativo di prodotto ricavabile appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore». Sino a questa sentenza la legislazione affermava che «la condotta didi piante da cui sono estraibili i principi attivi di sostanze stupefacenti» era da considerarsi «pericolosa, in quanto idonea ad attentare al bene della salute dei singoli per il solo fatto di arricchire la provvista esistente di materia prima e ...

