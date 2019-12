I giochi di plastica dei fast food sono un problema per l’ambiente?

Leggi la notizia su ilpost

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Alcune grandi catene li stanno via via togliendo e sostituendo per inquinare meno, ma c'è chi pensa che sia marketing, più che ecologia

infoitinterno : Più soldi in busta paga, premi per chi usa carte di credito, e tasse su plastica e giochi - signorinatummis : @CaraCori Giuro successo ieri nel reparto giochi! 26 euro per una casina di plastica che mi avrebbe reso la bimba… -