Escursionisti recuperati dai Vigili del Fuoco sul Monte Vettore

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Ideldi Ascoli Piceno hanno recuperato e portato in salvo duein difficolta’ durante un’escursione sul, nel territorio digallo. Uno dei due era scivolato e l’altro ha cercato di aiutarlo. Entrambi sono riusciti a risalire ed hanno allertato i soccorsi. Da Pescara si e’ alzato in volo un elicottero deidelche ha raggiunto una piazzola, dove nel frattempo erano stati ricoverati dalle squadre di terra i due, un marchigiano e un lombardo, che sono poi stati affidati ai sanitari del 118 e quindi trasportati in ospedale per le cure del caso. Secondo i primi riscontri le loro condizioni non destano preoccupazioni. (ANSA).L'articolodaidelsulMeteo Web.

