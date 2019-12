D’Urso | pausa dalla tv | su Instagram festeggia con i figli e i fratelli

Leggi la notizia su dilei

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Anche le stacanoviste ogni tanto hanno bisogno di un po’ di tregua: Barbara D’Urso si prende unatv e vola in Spagna per trascorrere le vacanze natalizie in compagnia della sua amata famiglia. Suha raccontato attraverso le stories una parte della sua trasferta, mostrando ai numerosi followers l’entrata degli studi di Mediaset Spagna, senza svelare nulla e lasciando un velo di mistero sui nuovi progetti che la attendono nel prossimo futuro. Ma c’è anche spazio per la famiglia nella vita della D’Urso: nonostante i numeri impegni lavorativi, al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni aveva dichiarato di voler trascorrere più tempo con i suoie le persone a lei più care, approfittando di questi giorni di festa. E proprio in queste ore non mancano scatti teneri e affettuosi con le persone che ama: suBarbara ha augurato buon ...

