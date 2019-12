Dal 2020 il microchip diventa obbligatorio anche per i gatti almeno in Lombardia

Leggi la notizia su open.online

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Ungrande come un chicco di riso. Di solito viene inserito appena sotto la pelle, tra il collo e la spalla sinistra. Un oggetto minuscolo, in grado però di identificare un cane in caso di smarrimento. E non solo. Dal 1° gennaioquestodiventeràper iin. La norma è contenuta nel Piano regionale integrato della sanità pubblica veterinaria 2019-2023. Per i cani ètodal 2005 e ora lasta sperimentando la sua applicazioneper i felini. Ilperò non sarà necessario per tutti i, ma solo per quelli appena nati e quelli che sono stati appena adottati o comprati. Per tutti gli altri saranno i proprietari a scegliere se inserirlo o meno, come spiega al Corriere della Sera Francesco Orifici dell’Associazione nazionale medici veterinari: «Abbiamo voluto favorire una ...

