Incidente a Roma | la dinamica della tragedia in una videoricostruzione

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) .: laLadell’avvenuto acomincia ad essere ricca di dettagli. E si sa sempre di più sulle due 16enni Gaia e Camilla che la notte tra sabato 21 e domenica 22 dicembre 2019 sono morte dopo essere state travolte da un’auto in Corso Francia., lae l’orario L’è avvenuto intorno a mezzanotte e mezza nel quartiere di Ponte Milvio, a nordcittà, precisamente in Corso Francia, all’altezza dell’incrocio con la via Flaminia Vecchia e con una rampa di accesso all’Olimpica. Si tratta di una zona di locali a poca distanza da una delle areemovida capitolina. Gaia e Camilla frequentavano la classe terza Cl del Liceo Gaetano De Sanctis, la cui sede si trova in via Serra, nel quartiere Fleming, non molto lontano da dove è avvenuta la. Le due sedicenni, inoltre, non abitavano distante ...

