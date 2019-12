In coma per una caduta | si risveglia poco prima di Natale | guarda la moglie e sussurra

Precipita nel Reseone per 60 metri : dopo un mese di coma Andrea si è svegliato : Gabriele Laganà Il runner Andrea Grilli era Precipitato nel corso di un allenamento lo scorso 30 novembre. Il giovane è sopravvissuto grazie ad una serie di fortunate coincidenze e al fisico da atleta Bisogna sempre combattere e sperare, anche quando tutto sembra perduto. Ne sa qualcosa il 36enne Andrea Grilli, runner dell’associazione “Asd Falchi Lecco”, che si è svegliato dopo quasi un mese di coma profondo proprio mentre la ...

Padova - bambino di 5 mesi in coma dopo essere stato scosso perché non riusciva a dormire : si valuta morte cerebrale : Padova, scuote il figlio perché non dorme: neonato di 5 mesi in coma Un bambino di 5 mesi è in coma da sabato scorso, ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Padova, dopo essere stato scosso violentemente da sua madre che non riusciva ad addormentarlo. I medici hanno domandato alla commissione un intervento per la morte cerebrale. È successo nella casa di famiglia della donna, una 29enne, a Maestrino, in provincia di ...

‘Ndrangheta - due minuti di applausi per i carabinieri della maxi-operazione : “Grazie - bravi”. Migliaia di persone davanti al comando : In Migliaia stamattina hanno invaso le strade di Vibo Valentia per il corteo organizzato da Libera per esprimere “vicinanza e gratitudine” ai carabinieri per l’operazione “Rinascita-Scott” contro la cosca Mancuso. Un corteo che si è concluso davanti al comando provinciale di Vibo, quartier generale dell’inchiesta coordinata dal procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, e dai magistrati della Dda. Un lungo applauso, che è stato più toccante di ...

Padova - madre scuote neonato che finisce in coma. La 29enne è indagato per lesioni gravissime aggravate : Gravissimo episodio a Mestrino, in provincia di Padova. Una 29enne ha scosso il figlio di cinque mesi fino a provocargli il coma. La donna è indagata. Padova – Un neonato di appena cinque mesi è giunto in gravissime condizioni all’ospedale del capoluogo veneto. Il piccolo è in coma, causato da un arresto circolatorio. Al nosocomio sono stati eseguiti tutti gli accertamenti diagnostici sul neonato: Tac, elettroencefalogramma e ...

Bonus befana - chi potrà ricevere il rimborso fino a 2mila euro per le spese con carte e bancomat : Con l'approvazione della manovra viene confermata l'introduzione del Bonus befana: si tratta dell'applicazione del meccanismo del cashback per gli utenti che effettuano i loro pagamenti attraverso carte, bancomat e app. Con questo Bonus ai cittadini viene rimborsata a inizio gennaio (da qui il nome) una parte della spesa effettuata con strumenti elettronici per i loro acquisti.Continua a leggere

Bimbo di 5 mesi in coma | La madre lo ha scosso perché piangeva troppo : Tragedia nel vicentino dove una madre è stata accusata di aver mandato in coma suo figlio percuotendolo a più riprese. La causa del folle gesto? Il bambino piangeva troppo. Una giovane madre di 29 anni, di famiglia vicentina ma residente a Mestrino (Padova), è indagata per lesioni gravissime aggravate nei confronti del figlio di cinque […] L'articolo Bimbo di 5 mesi in coma | La madre lo ha scosso perché piangeva troppo proviene da ...

Scuote troppo forte il figlioletto che piange : bimbo di 5 mesi in coma. “Ero disperata” : Una madre di 29 anni, originaria della provincia di Vicenza e residente a Mestrino (Padova), è indagata per lesioni gravissime aggravate nei confronti del figlio di cinque mesi, ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Padova. "Forse l'ho cullato troppo forte..." si sarebbe giustificata.Continua a leggere

Morto il tassista in coma da due anni per i colpi alla testa subiti al termine di una corsa : Per le gravi ferite riportate da Ghirelli, il 9 novembre 2018 due giovani sono stati processati e assolti dal tribunale di Firenze. Per il giudice Anna Liguori la reazione dei due clienti fu legittima difesa

Uomo è in coma da dieci anni ma il Fisco lo multa perché non paga le tasse : Un Uomo è in coma da 10 anni e il Fisco lo ha multato perchè non ha comunicato la chiusura della partita iva. Per questo gli ha inoltrato la richiesta di pagamento per euro 172 che gli ha intimato di pagare entro 30 giorni. Chi si occupa attualmente degli interessi dell’Uomo in coma non sapeva che c’era una partita iva da chiudere e certamente non ha potuto chiedere alcuna spiegazione all’Uomo che si trova in coma irreversibile. Chi si ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2019-2020 : la graduatoria dopo il SuperG della Val Gardena. Kriechmayr vola al comando : La Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020 ha dato il via al lungo fine settimana sulle nevi delle Dolomiti con il primo evento: il SuperG della Val Gardena. Una gara tribolatissima per problemi di meteo che si è protratta ben oltre le tre ore e che ha visto il dominio dell’austriaco Vincent Kriechmayr che in un colpo solo è salito in vetta alla Classifica generale e quella di specialità. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio tutte ...

In coma da un mese - si sveglia per allattare la figlia : María Laura Ferreyra è una donna argentina, vittima di un violento tentativo di furto che l’ha riversata in uno stato di coma. La 42enne è rimasta in questa condizione per un mese e mezzo, fino a quando non si è svegliata dopo aver sentito la figlia chiederle di allattarla al seno. Ferreyra in coma dopo aver sbattuto la testa Secondo le ricostruzioni riportate dai media argentini come eldoce.tv e eltiempo, la donna viaggiava su una ...

Potete ora gestire i video di YouTube sulla TV tramite un telecomando all’interno dell’app per smartphone : Con l'ultima versione di YouTube, Google ha inserito all'interno dell'app per Android un telecomando virtuale per gestire i video sulla smart TV. L'articolo Potete ora gestire i video di YouTube sulla TV tramite un telecomando all’interno dell’app per smartphone proviene da TuttoAndroid.

Lapo Elkann dalla clinica in Svizzera : "Ho visto lo strazio delle persone - perché dopo il coma cambio vita" : Un incidente drammatico e misterioso, non fosse altro che era solo e non ricorda granché. Si parla di Lapo Elkann, il quale si è schiantato in auto mentre era alla guida in Israele. Il rampollo della famiglia Angelli è finito in coma, ha subito diverse operazioni, ma ora sta meglio: la notizia è fil

Sospiro di sollievo per la 19enne coinvolta nell’incidente a Sant’Angelo : è uscita dal coma : Tempo di lettura: 1 minutoSant’Angelo a Cupolo (Bn) – Un grande Sospiro di sollievo per Alice, la 19enne che il 14 di dicembre fu vittima di un incidente stradale tra Montorsi Valle e Sant’Angelo a Cupolo. La ragazza, complice l’asfalto reso viscido dalla pioggia, perse il controllo dell’automobile finendo contro un muretto. Da subito le condizioni sono parse gravi tanto che ci fu bisogno dell’intervento ...