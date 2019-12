I rischi di lasciare un cane da solo e senza custodia

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Quante volte avete lasciato il vostroa giocare dacon giocattoli pensati appositamente per lui sentendovi sicuri? Helen e James Hartley non lo faranno più e ora avvisano tutti i proprietari di cani di fare attenzione aiche si corrono asoli ei propri animali domestici. La coppia vive a Ruskington, nel Lincolnshire. Helen e James Hartley avevano acquistato una pallina per cani di gomma. Mai si sarebbero aspettati che la lingua del lorosarebbe rimasta bloccata nel foro dell’aria. Si tratta di palle di gomma che ogni proprietario disulla faccia della terra ha probabilmente acquistato per far divertire Fido. Helen e James Hartley non si sono accorti in tempo cosa stava accadendo, per questo avvertono gli altri proprietari di nonda soli i cani con i loro giocattoli. Proprio come si fa con i bambini. La lingua del loro ...

Leggi la notizia su bigodino

LoredanaSensi : @2019libertas @LucaBallabio1 @espressonline @emifittipaldi @GiovanniTizian pare che la Lega stia cambiando ragione… - UnipolVulcania : Quali sono i rischi più comuni? Esatto, le luci dell'albero di Natale! ?? Posizionalo sempre lontano da materiale in… - LaRicercaOnline : Di fatto, otteniamo così il duplice risultato di estraniarci dal mondo attuale e di lasciare i più giovani soli, es… -