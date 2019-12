I laureati beffati | il bonus sparisce col Conte bis

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Stefano Damiano La misura era stata inserita un anno fa dal governo1 e il governo 2 la rinnova, ma con scadenza 31 dicembre 2019 Avrebbe dovuto portare le aziende, incentivate da uno sconto contributivo, ad assumere le giovani eccellenze italiane. Invece ileccellenti rischia di diventare una vera e propria beffa per chi si è impegnato negli studi. La misura avrebbe dovuto facilitare iunder 30 con 110 e lode o dottorati under 34 aentrare nel mondo del lavoro con una crescita dell'occupazione di circa 6 mila posti. Difatti, nella relazione tecnica vi era uno stanziamento di 50 milioni di euro per il 2019 e 20 milioni nel 2020 a copertura dello sgravio fiscale con un massimo di 8 mila euro di contributi per 12 mesi su ogni assunto o trasformato a tempo indeterminato. Nello specifico l'istituto era rivolto ai neomagistrali con una ...

Leggi la notizia su ilgiornale