Edicole in crisi | a Milano e Mantova riaprono e diventano “sociali” per riscattare col

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) In Italia chiudono mediamente cinqueal giorno. Un’attività in, che risente delle difficoltà dell’editoria e del crollo delle vendite dei giornali cartacei. Eppure c’è chi in queste attività ci sta credendo, trovando in esse anche occasioni di riscatto sociale per persone in difficoltà. Anel 2015 e, recentemente, asono nate e sono attive due “sociali” gestite da cooperative che fanno dell’inclusione di soggetti svantaggiati e della voglia di ridare dignità a un servizio forse troppo in fretta dato in via d’estinzione un tratto distintivo che le unisce a distanza di oltre 200 chilometri. Si tratta di due esperienze uniche sul territorio nazionale, come conferma a Ilfattoquotidiano.it Giuseppe Marchica segretario nazionale del Sinagi, il sindacato nazionale giornalai, scollegate fra loro, nate da realtà ...

