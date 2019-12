Don Matteo 12 | Terence Hill | Ultima stagione? Io sono carico | potrebbe andare

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Il 9 gennaio 2020 non sarà una data qualsiasi per i fan di Don. La fiction dei record di Raiuno, capace anche dopo undici stagioni già andate in onda di registrare ascolti superiori agli 8 milioni di telespettatori, compirà infatti vent'anni. Per festeggiare, il 9 gennaio, appunto, andrà in onda la prima puntata della dodicesima.Come da tradizione, Don12 si rinnoverà con nuovi innesti nella trama e nel cast, ma quel che non cambia è la presenza granitica di, che accettò di interpretare quello che sarebbe diventato il parroco più famoso della tv italiana e che, ad oggi, non ha intenzione di salutare. Don, per Nathalie Guetta la dodicesimasarà l'(Video) Don12,: "? Ioavanti all'infinito" ...

