Avezzano | cuccioli abbandonati al distributore nella notte di Natale

(Di mercoledì 25 dicembre 2019)di, 3sono statidavanti aldi carburante di Borgo Via Nuova,, provincia dell’Aquila. I poveri piccoli sono rimasti lì, spaventati e infreddoliti fino a quando un passante non si è accorto di loro e ha chiamato i volontari della zona. Data l’ora, inon potevano rimanere in strada e, in mancanza di uno stallo, sarebbero dovuti essere portati in canile: un triste destino per loro, così piccoli e indifesi. Purtroppo, però, molti cani non vivono a lungo nel canile, sterminati dalle malattie e dallo stress. Sono state contattate le volontarie di Zampa Amica che hanno fatto un appello. Fortunatamente, come abbiamo appreso in seguito, una ragazza ha visto l’appello e si è precipitata sul posto insieme al padre e al fratello. I cani sono stati caricati in macchina e postati dal toelettatore dove sono ...

Leggi la notizia su bigodino