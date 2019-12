Ultime Notizie Roma del 24-12-2019 ore 16 | 10

(Di martedì 24 dicembre 2019)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno approvato definitivamente dalla camera nella notte la legge di bilancio 2020 decine di micronorme molti rinvii un impegno contro il cibo per 32 miliardi 23 miliardi di aumenti dell’IVA stanziati 3 miliardi per alleggerire le buste paga dei lavoratori con redditi medio-bassi Si punta sul piano cashless per la lotta all’evasione si lancia il Green New Deal per la riconversione verde dell’economia in Italia alcuni nella plastica che arriveranno a luglio in superticket sparirà da settembre a ottobre guardiamo con fiducia al futuro dice il premier Conte in centro prenotarsi più soldi e famiglia sanità sicurezza di giocattoli ed articoli natalizi con trasporto ritenute non conformi agli standard di sicurezza della normativa comunitaria e nazionalegradi della Guardia di Finanza Ottaviano ...

