Uccide l’uomo che abusava di lei | 17enne condannata all’ergastolo

(Di martedì 24 dicembre 2019) Chrystul Kizer nel giugno del 2018 ha detto basta e con due colpi di pistola alla testa ha uccisoche avrebbe abusato di lei e di altre ragazze minorenni. Il corpo del, Randy Volar, 34 anni, è stato poi dato alle fiamme tra le mura di casa, nel Wisconsin. Secondo l’accusa si sarebbe trattato di un omicidio premeditato e, pertanto, è stato chiesto l’ergastolo per la ragazza, che all’epoca dei fatti aveva solo 17 anni. Il fatto ha suscitato grande sconcerto, soprattutto dopo che le indagini hanno portato a galla un possibile traffico di donne. Il materiale trovato in casa di Volar ha dimostrato come Chrystul non fosse la sola ad essere caduta nella sua rete. La fine di un incubo per laSecondo quanto riportato dai giornali americani, l’incontro tra Chrystul e il suo aguzzino risaliva al 2016. Conosciuto su una piattaforma digitale,si era mostrato ...

