(Di martedì 24 dicembre 2019) Il bambino di otto mesi è affetto da unagenetica che colpisce un bambino su 50mila: dopo gli appelli e le ricerche adesso è iniziato il percorso: il 7 gennaio un giovane tedesco si sottoporrà all'intervento, il giorno dopo toccherà al bambino ricoverato a Brescia

Leggi la notizia su repubblica

repubblica : Trovato il donatore di midollo osseo per la malattia rara del piccolo Filippo - nicola_catalano : RT @Orialiso: Per il piccolo Filippo è quasi Natale: trovato il donatore di midollo per la sua malattia rara - alemadaffari : Per il piccolo Filippo è quasi Natale: trovato il donatore di midollo per la sua malattia rara -