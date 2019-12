Stasera felicità | Alessandro Siani | Per entrare in televisione abbiamo fatto una

(Di martedì 24 dicembre 2019): video intervista ad, protagonista del one-man-show che arriverà su Sky Uno la Vigilia di Natale. Dopo il record di incassi al box office,approda in, durante il periodo natalizio, in esclusiva su Sky, per il suo primo TV show da protagonista. Martedì 24 dicembre, alle 21:15 su Sky Uno e NOW TV, si accenderanno i riflettori di, una serata-evento e vero e proprio one-man-show "cinematografico" pensato per la tv. Il cinema sarà un riferimento assolutamente centrale del progetto, un immaginario di riferimento che emerge già nella maestosa scenografia-omaggio a The Truman Show - curata dallo scenografo Marco Calzavara - e si sviluppa poi tra esibizioni e performance sul palco, oltre ...

