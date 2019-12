Le Ieneyeh, arriva su Italia 1 il daytime del programma di Davide Parenti (Di martedì 24 dicembre 2019) arriva a partire dal 7 gennaio 2020 la striscia pomeridiana dedicata a Le Iene. Il noto programma di Italia1 inaugura uno spin off dedicato ai migliori servizi giornalistici realizzati in quasi vent'anni d'attività e che raccontano l'Italia in tutte le sue sfaccettature. Si chiamerà le "Ieneyeh" e potremo vederlo dal lunedì al venerdì, a partire dalle 19.20 su Italia 1.

