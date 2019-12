Il Natale delle persone senza fissa dimora

Leggi la notizia su vanityfair

(Di martedì 24 dicembre 2019) Uno dei simboli del2019 è iltetto di Banksy e proprio a chi vive per strada sono dedicate tanteattività di beneficenza di questo. Sono più di 51mila lein Italia. Il dato è di Uecoop, l’Unione europeacooperative, e non si scosta molto da quelli dati a Vanity Fair già l’anno scorso dalle associazioni che aiutano leche vivono in strada nelle città italiane. «Più di 8tetto su 10», dice Uecoop utilizzando i dati Istat, «sono maschi e in oltre la metà dei casi si tratta di stranieri». Fra leci sono 300mila nuovi poveri entrati nelle statistiche fra il 2016 e il 2017. Segnalare quando si vedonotetto in stradacoperte o riparo, portare sacchi a pelo o l’equivalente in denaro alle associazioni che aiutano lein difficoltà e parlare, creare relazioni con ledel ...

