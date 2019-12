Giappone | è caccia ai tombini dei Pokémon

Leggi la notizia su wired

(Di martedì 24 dicembre 2019) Occhi a terra e una sola missione: Gotta catch’em all. La nuova passione in fatto di, i mostriciattoli protagonisti di un impero di videogame, cartoni animati e carte da gioco, sono idecorati a tema. Si chiamano Pokéfuta e si stanno diffondendo in tutto il. Colorati, divertenti e artistici, ideisono segnalati in una speciale mappa che indica con precisione le coordinate dei luoghi in cui sono stati installati. Basta cliccare sulle diverse regioni delper scoprire dove sono già arrivati e dove arriveranno. Al momento, le prefettureizzate sono Kagoshima, Kagawa, Kanagawa, Hokkaido, Iwate e Miyagi. Isono stati dislocati in modo da guidare i lorotori anche fuori dai classici circuiti turistici e dalle grandi città, per far conoscere nuove zone. Accanto alla mappa ufficiale, un aiuto per localizzare i, che ...

