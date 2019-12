Ghost of Tsushima | Sony regala uno splendido tema dinamico per PS4

Leggi la notizia su eurogamer

(Di martedì 24 dicembre 2019) Se state cercando un nuovissimoper le vostre PlayStation 4, forse la vostra ricerca è terminata!Sucker Punch eoffrono attualmente ungratuito per l'attesissimoof, completo di immagini straordinarie. Ilè disponibile per il download su più territori. Tutto quello che i fan devono fare è inserire un codice nel PS Store dei rispettivi territori. I codici, collegati nel seguente tweet, hanno un uso illimitato. Tuttavia, è allegata una data di scadenza fissata al 31 gennaio 2020.Leggi altro...

