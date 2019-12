Don Matteo 12 due nuovi backstage con Terence Hill

Leggi la notizia su spettacoloitaliano

(Di martedì 24 dicembre 2019) Don12, duepromo In onda su Rai Uno dalla scorsa notte duepromozionali di Don12. Una delle fiction italiane più longeve e più amate di sempre sta per chiudere il suo straordinario ciclo di successo cominciato il 7 gennaio 2000. In occasione del ventennio, Rai Uno trasmetterà gli ultimi episodi dal 9 gennaio 2020 che vedranno protagonista ancora una voltainsieme all’inseparabile Nino Frassica. Neidi Don12 altri volti del cast come Francesco Scali, Maurizio Lastrico, Mariachiara Giannetta e Maria Sole Pollio. Con la partecipazione di Dario Aita (l’Allieva), Serena Iansiti e Pasquale di Nuzzo. Don12 dueconPiper Spettacolo Italiano.

RaiUno : Don Matteo vi augura BUONE FESTE ??e vi aspetta con i nuovi episodi a gennaio su #Rai1 #DonMatteo12 @DonMatteoRai - AlbertoFuschi : I due nuovi backstage di #DonMatteo12 ?? #TerenceHill #Fiction #DonMatteo #Backstage - wandersIutss : Don't lie. • - ieri sera • - quest'estate • - no • - Ferragosto • - massimo 2 • - G • - M • - nein • - Matteo… -