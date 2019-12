Damascelli | Sarri? Buon allenatore ma non grande allenatore

(Di martedì 24 dicembre 2019) Maurizio? “ma non”. Lo scrive Tonysu Il Giornale e aggiunge: “Maurizio non ha ancora capito la Juventus la stessa Juventus fatica a capirne mentalità e abitudini. Tralascio l’aspetto estetico che smentisce la bellezza fresca e fascinosa dello stesso uomo in età giovanile. Non può essere certamente una colpa ma nel caso specifico è un aggravante, con quel mozzicone fra i denti e la barba incolta è postura non da professionista di un club come quello torinese, e aggiungo poi quella frase improbabile: «Io con la Lazio ho sempre vinto….». Da strapaese”.elenca gli errori del tecnico bianconero. La difesa alta, ad esempio, che è ingiustificata in assenza di “centrocampisti carogna”. I continui cambi di direzione nella scelta di alcuni uomini. Ha “bruciato, professionalmente e ...

