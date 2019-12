Bus precipita in un burrone | 25 morti e 14 feriti Soccorsi sul posto

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 24 dicembre 2019) 25e 14. È questo il tragico bilancio di un terribile incidente avvenuto a Sumatra. Per causa ancora da accertare un bus èto in un. L’incidente si è verificato quando in Italia era notte fond. A quanto si apprende dai principali media il bus stata attraversando un pendio tortuoso nel distretto di Pagaralam quando è improvvisamenteto nella scarpata, facendo un volo di 80 metri e schiantandosi in un torrente. Il conducente ha perso il controllo del veicolo in un’area con una serie di brusche pendenze. La vettura trasportava una cinquantina di passeggeri. “Si è schiantato contro una barriera di cemento prima di cadere nel. Alcune persone sono ancora intrappolate all’interno del bus e stiamo lavorando per tirarle fuori”, ha detto Dolly Gumara, portavoce della polizia locale, aggiungendo che nessun altro veicolo risulta ...

