Bianca Atzei è incinta di Stefano Corti | l’indiscrezione

(Di martedì 24 dicembre 2019)di? Secondo alcune indiscrezioni diffuse da Diva e Donna, la cantante aspetterebbe un figlio dal compagno. Secondo le fonti raggiunte dal settimanale, l’artista non avrebbe ancora superato il terzo trimestre, per questo motivo avrebbe deciso di non svelare la lieta notizia. Nel frattempo gli amici della coppia riferiscono che i due innamorati sarebbero al settimo cielo, felici di coronare con un figlio la loro splendida storia d’amore. La love story con l’inviato delle Iene era arrivata perdopo l’addio a Max Biaggi e una lunga sofferenza. La cantante era rimasto accanto al pilota dopo l’incidente gravissimo che l’aveva costretto al ricovero. Quando Max era uscito dall’ospedale però aveva deciso di lasciarla per dedicarsi maggiormente ai figli nati dall’amore per Eleonora Pedron. Una delusione ...

