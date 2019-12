Autostrade | Conte | “Introdurre regime più trasparente”

(Di martedì 24 dicembre 2019) “Introdurre unpiù trasparente per evitare sperequazioni” è quanto auspicato da Giuseppenel corso di un’intervista in merito alla questione delle concessioni ad. All’indomani dell’approvazione del milleproroghe, infatti “non si potranno più applicare norme di favore come quelle invocate da Atlantia, che anche in caso di grave inadempimento pretenderebbe un indennizzo di decine di miliardi. Non lo permetterò” ha detto il premier.: le parole diSecondo quanto detto dal premier, le nuove norme non creano problemi al sistema ma cercano di mettere ordine “in unsto molto articolato, dove si sono create tante sperequazioni e tanti indebiti vantaggi per i privati“. “Ci metteremo a lavorare – ha detto il presidente del Consiglio – su questo e altri argomenti e decideremo ...

Leggi la notizia su notizie

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna scorrettissima con @capezzone. #Autostrade e #concessioni, tre versioni diverse d… - repubblica : Oggi su Rep: ???? La linea di Autostrade non spaventa Conte. “Rivedere le concessioni è un diritto del governo” [di G… - NicolaPorro : Tre interviste a membri del #governogiallorosso (#Conte, #DiMaio e De Micheli) tre opinioni diverse su #Autostrade.… -