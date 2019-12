Ultima puntata di Ognuno è Perfetto il 23 dicembre su Rai1: ci sarà una seconda stagione? (Di lunedì 23 dicembre 2019) Si è rivelata una piacevole scommessa quella di Rai1 con Ognuno è Perfetto, la serie tv in tre puntate trasmessa a ridosso di Natale portando per la prima volta sulla televisione generalista una serie sul mondo della disabilità concepita come vera e propria fiction, con interpreti esordienti affetti da sindrome di Down. Concepita nel pieno spirito di affermazione del servizio pubblico, coniugando intrattenimento e valore sociale della comunicazione, Ognuno è Perfetto ha portato sul piccolo schermo giovani attori con disabilità affiancati da interpreti esperti come Edoardo Leo, Cristiana Capotondi, Nicole Grimaudo, Gianluca Gobbi e Piera Degli Esposti. Affrontando i temi dell'inclusione nel mondo del lavoro, della formazione dei ragazzi disabili, della loro maturazione da un punto di vista sentimentale, la serie ha rappresentato un esperimento coraggioso e innovativo, che per questo ...

Leggi la notizia su optimaitalia

