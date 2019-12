Pinocchio e la sua magia arrivano a Capri

Leggi la notizia su nonsolo.tv

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Ladiha incantato milioni di persone, il racconto di Collodi ha appassionato generazioni su generazioni e ora, questo incantesimo sta per tornare sul grande schermo, grazie anche ad attori del calibro di Roberto Benigni, il quale, si è sempre trovato molto a suo agio nei panni dei personaggi di questa meravigliosa storia. In virtù di questo la ventiquattresima edizione del “Future’ 2019 international film festival (27 dicembre – 2 gennaio)sarà dedicato proprio al lavoro di Matteo Garrone e al giovanissimo attore Federico Ielapi, il quale ha interpretato il bambino di legno ”A soli otto anni Federico ha recitato con grande bravura e professionalità con il premio Oscar Roberto Benigni e un grande regista come Garrone ne ha lodato la serietà nel sottoporsi al lungo trucco quotidiano durante le riprese. Siano felici che possa ricevere l’ ...

