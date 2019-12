Pensioni ultima ora | Quota 100 | pagamenti in ritardo di 4 mesi

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di lunedì 23 dicembre 2019)ora:100,indi 4ora: accedere all’età pensionabile è spesso l’obiettivo di una vita. Lavorare significa sacrificio che gli anni della pensione possono ripagare soprattutto se, a fronte di una entrata soddisfacente, l’interessato gode di buona salute ed è in condizione di continuare a svolgere le mansioni quotidiane magari trascorrendo di momenti di relax dopo gli anni di lavoro.ora, i ritardi nel pagamento della pensione Da alcuniè entrata in vigore100. Una modalità di accesso alla pensione anticipata che consente di avere l’assegnostico a coloro che hanno raggiunto i due requisiti base previsti dalla norme in vigore per il triennio 2019-2021: 62 anni di età e 38 anni di contributi versati. Purtroppo alcuni incappano in ritardi burocratici che di fatto ...

